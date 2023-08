Stand: 14.08.2023 07:13 Uhr Vorfahrt missachtet: Pkw-Zusammenstoß in Wietmarschen

Auf einer Kreuzung in Wietmarschen-Lohne (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind am späten Sonntagabend zwei Autos zusammengestoßen. Der Fahrer eines Pkw habe einer jungen Autofahrerin die Vorfahrt genommen, sagte ein Polizei-Sprecher. In dem Auto des Fahrers saßen drei Männer. Die 20-Jährige aus Neuenhaus (Grafschaft Bentheim) kam laut Polizei mit Rücken-Beschwerden ins Krankenhaus. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.08.2023 | 08:30 Uhr