Vorfahrt missachtet: Drei junge Leute schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück haben drei Menschen im Alter von 17 und 18 Jahren schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 33-Jähriger am späten Samstagabend mit einem Kleintransporter von der Autobahn 30 ab. Beim Abbiegen habe er die Vorfahrt eines 18 Jahre alten Autofahrers missachtet. Der 18-Jährige konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Wagen auf, anschließend stieß er mit dem Auto gegen einen Baum und einen entgegenkommenden Wagen. Dabei erlitten der 18-Jährige und seine beiden Mitfahrer im Alter von 18 und 17 Jahren schwere Verletzungen. Der 33-Jährige und seine sieben Mitfahrer blieben demnach unverletzt, ebenso die 50 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos und ihr Beifahrer. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.

