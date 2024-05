Vor Grundschule von Fahrzeug erfasst: Achtjähriger Junge gestorben Stand: 31.05.2024 11:06 Uhr Der Achtjährige, der in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) von einem Transporter angefahren wurde, ist tot. Das Kind starb im Krankenhaus. Das Fahrzeug hatte es nach dem Aussteigen aus dem Bus erfasst.

Am Donnerstagabend erlag der Junge im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er hatte schwerste Verletzungen durch den Aufprall erlitten. Ein Transporter hatte ihn nach dem Aussteigen aus einem Bus vor der Grundschule im St. Bernhardweg angefahren. Der Junge kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Schulunterricht ausgesetzt

Der 64-jährige Fahrer des Transporters hatte bei dem Unfall einen Schock erlitten. Er sowie Schüler, Lehrer und auch Einsatzkräfte würden von einem Krisen- und Notfallteam betreut. Der Schulunterricht wurde ausgesetzt. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen des Unfalls.

