Von der Leyen redet bei Umweltwoche der Bundesstiftung Umwelt

Zwei hochkarätige Gäste konnte die Osnabrücker Bundesstiftung Umwelt zur "Woche der Umwelt" in Berlin gewinnen. Nach der Eröffnung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 10. Juni um 11 Uhr wollen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der US-Sonderbeauftragte für Klimaschutz, John Kerry, sprechen. Bei der "Woche der Umwelt" wird über Nachhaltigkeitsthemen gesprochen, sie findet am 10. und 11. Juni zum sechsten Mal am Amtssitz des Bundespräsidenten statt - dieses Mal wegen der Corona-Pandemie in hybrider Form, zum Teil auf einer Bühne im Park von Schloss Bellevue, zum Teil in digitalen Fachforen. Hinzu kommen Präsentationen von mehr als 150 Ausstellenden.

