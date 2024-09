Stand: 02.09.2024 07:55 Uhr Von L auf H: Der Nordwesten wechselt die Erdgas-Sorte

In Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) beginnt die Umstellung der Erdgas-Sorte. Wie die Stadtwerke Osnabrück mitteilen, steigt schrittweise ganz Nordwestdeutschland auf H-Gas um. Das bisher genutzte L-Gas stammt überwiegend aus den Niederlanden. Dort wird die Produktion in den kommenden Jahren eingestellt. Das neue H-Gas komme weltweit in viel größeren Mengen vor und habe einen höheren Brennwert, so die Stadtwerke. Ihnen zufolge bekommen die Menschen in Wallenhorst in den kommenden Tagen einen ersten Brief. Ab Frühjahr 2025 werden dann bei Besuchen in den Haushalten die vorhandenen Gasgeräte erhoben. Umgerüstet werden sie ab April 2026. Der Preis der neuen Gassorte liegt laut Stadtwerken nicht höher als der bisherige.

