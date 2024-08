Stand: 29.08.2024 10:18 Uhr Von Ketamin bis Kokain: Zoll Osnabrück stellt 17 Kilo Drogen sicher

Der Osnabrücker Zoll hat auf der Autobahn 30 bei Gildehaus (Grafschaft Bentheim) einen mutmaßlichen Drogenschmuggler festgenommen. Laut Zoll war der Mann am Dienstagabend aus den Niederlanden eingereist. Als die Zöllner das Fahrzeug des Mannes kontrollierten, fanden sie in zwei Koffern mehr als 17 Kilo Drogen. Unter anderem handelte es sich um fast zehn Kilo Ketamin, fünf Kilo Ecstasy-Tabletten, zwei Kilo Magic Mushrooms und rund 800 Gramm Kokain, teilte das Hauptzollamt Osnabrück mit. Die Ermittler schätzen den Wert der Drogen auf mehr als 500.000 Euro. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und er wurde einem Haftrichter vorgeführt, hieß es. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging ein Haftbefehl. Er befindet sich laut Zoll nun in einem Gefängnis.

