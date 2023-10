Stand: 09.10.2023 15:13 Uhr Von Freigang nicht zurückgekehrt: Polizei fasst Häftling

Nachdem er von einem genehmigten Freigang nicht zurückgekehrt war, hat die Bundespolizei am Sonntagabend einen Häftling am Hauptbahnhof in Osnabrück festgenommen. Der 40-Jährige sei stark alkoholisiert gewesen, als die Beamten ihn kontrollierten, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Abgleich seiner persönlichen Daten mit dem Fahndungssystem der Polizei ergab, dass der Mann gesucht wurde. Er verbüßt eine Haftstrafe wegen räuberischen Diebstahls. Die Bundespolizisten nahmen den 40-Jährigen fest und brachten ihn zurück in die Justizvollzugsanstalt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min