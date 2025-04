Stand: 12.04.2025 12:54 Uhr Von Auto erfasst - Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall nahe Diepholz am frühen Samstagmorgen ist ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 4.30 Uhr in der Mitte einer Straße unterwegs. Dort wurde er von einem Auto erfasst. Durch starken Nebel war die Sicht des 31-jährigen Autofahrers "stark eingeschränkt" gewesen, so die Polizei. Ein Zusammenstoß habe nicht mehr verhindert werden können. Wie schnell der Autofahrer unterwegs war, blieb auf Anfrage von NDR Niedersachsen unklar. Der Unfall ereignete sich außerorts, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Dort seien 100 Stundenkilometer erlaubt. Der Fußgänger kam in ein Krankenhaus. Die Sulinger Straße war wegen der Unfallaufnahme zunächst gesperrt.

