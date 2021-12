Stand: 17.12.2021 16:39 Uhr Vogelgrippeausbruch in Vechta: 9.500 Puten werden getötet

In Vechta hat sich ein Verdacht auf das Vogelgrippevirus bestätigt. Wie der Landkreis mitteilte, sind mehrere Geflügelbetriebe betroffen, deren Stallgebäude nebeneinander liegen. Insgesamt handelt es sich um fast 9.500 Puten. Der Landkreis Vechta hat veranlasst, dass die Tiere gekeult werden. Um zu verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet, soll um die betroffenen Ställe ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet werden. Bei einem weiteren Verdachtsfall in einem Legehennenbetrieb in Vechta liegt das offizielle Ergebnis noch nicht vor. Dort könnten 38.000 Tiere betroffen sein.

