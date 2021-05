Stand: 06.05.2021 09:56 Uhr Vogelgrippe in Putenbestand in Börger: 6.400 Tiere gekeult

Im Emsland ist ein weiterer Vogelgrippe-Fall aufgetreten. Betroffen ist nach Angaben des Landkreises ein Putenbestand in Börger mit 6.400 Tieren. Laut Landkreis wurden der Stall geräumt und die Tiere gekeult. Bereits zuvor hatte es einen weiteren Vogelgrippe-Ausbruch in einem Putenbestand in Lorup gegeben. Der Landkreis Emsland hatte daraufhin einen Sperrbezirk eingerichtet. Dieser werde nach dem neuen Fall erweitert, hieß es.

