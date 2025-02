Stand: 24.02.2025 20:47 Uhr Vogelgrippe-Virus bei Legehennen im Emsland nachgewiesen

Im Emsland gibt es einen Ausbruch der hochansteckenden Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt. Wie das Friedrich-Löffler-Institut am Montag bestätigt hat, wurde das Virus in einem Freiland-Legehennenbetrieb in Emsbüren nachgewiesen. Dem Landkreis Emsland zufolge mussten alle 11.500 Tiere in dem Betrieb getötet werden. Zudem hat der Landkreis ab Dienstag eine Schutzzone im Umkreis von drei Kilometern sowie eine Überwachungszone im Radius von zehn Kilometern um den Ausbruchsbetrieb verordnet. Diese Maßnahme soll eine weitere Verbreitung des Virus verhindern. Die Überwachungszone reicht bis in die benachbarten Landkreise Grafschaft Bentheim und Steinfurt (Nordrhein-Westfalen) hinein. Rund 40 Betriebe mit mehr als einer Million Tieren seien von den Maßnahmen betroffen.

Hintergrund: Geflügelpest und Vogelgrippe Vogelgrippe-Viren können in zwei Formen bei Hausgeflügel und Wildvögeln auftreten: als gering krankmachende Form (niedrigpathogen) oder stark krankmachende Form (hochpathogen). Wenn sich die hochpathogene Form, die meist zum Tod der Vögel führt, wie eine Seuche ausbreitet, sprechen Experten von Geflügelpest.



Hochpathogene Influenzaviren sind zum Beispiel die Subtypen H5N1, H5N5 und H5N8. Bislang sind keine Fälle bekannt, dass sich Menschen mit H5N8 angesteckt haben. Das Risiko wird als sehr gering eingeschätzt. H5N5 ist ein Mischvirus, das sich durch die Vermengung von H5N8-Viren mit anderen H5-Stämmen bildet. Der Subtyp H5N1 gilt als besonders aggressiv und ist auch auf den Menschen übertragbar.

