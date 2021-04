Stand: 23.04.2021 07:57 Uhr Vogelgrippe: Aufstallpflicht im Raum Osnabrück aufgehoben

Hühner, Enten und Gänse dürfen im Raum Osnabrück ab sofort wieder ins Freie. Die Behörden haben die seit Mitte November wegen der Vogelgrippe geltende Aufstallpflicht für Geflügel aufgehoben. Die Halter sollten sich allerdings weiter an die Schutzregeln halten, weil der Geflügelpest-Erreger bei Wildvögeln noch nicht ganz verschwunden ist, heißt es. In den Landkreisen Emsland, Grafschaft Bentheim, Vechta und Cloppenburg müssen die Vögel vorerst weiter in den Ställen bleiben.

