23.11.2023 14:25 Uhr Vogelfreund beobachtet Kraniche und rutscht mit Pkw in Graben

Ein 82-jähriger Autofahrer ist durch den Anblick von Kranichen so abgelenkt worden, dass er nicht genügend auf die Straße achtete und in einen Graben rutschte. Laut Polizei war der Vogel-Liebhaber am Mittwochnachmittag in Rheden im Landkreis Diepholz unterwegs. Als der Senior die Vögel beobachten wollte, geriet er mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und landete anschließend im Graben. Der Wagen musste vom Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto beträgt rund 5.000 Euro.

