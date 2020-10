Stand: 11.10.2020 11:21 Uhr Vier Verletzte und Totalschäden bei Autounfall in Melle

Bei einem Autounfall in Melle-Laer (Landkreis Osnabrück) sind am Sonnabend vier Menschen leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro. Den Angaben zufolge war ein 50 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen von einem Grundstück nach links auf die Altenmeller Straße eingebogen und dabei frontal mit einem von links kommenden Pkw zusammengestoßen. Der 61-jährige Fahrer hätte Vorfahrt gehabt, so die Polizei weiter. Beide Männer sowie ihre 61 und 84 Jahre alten Begleiterinnen seien bei dem Unfall leicht verletzt worden.

