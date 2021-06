Stand: 04.06.2021 07:26 Uhr Vier Schwerverletzte bei Unfall im Emsland

In Andervenne (Landkreis Emsland) sind bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag vier Menschen verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Laut Polizeiangaben vom am Freitag war der Fahrer mit seinem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr rund 25 Meter durch einen Vorgarten und durch einen dort abgestellten Wohnwagen. In einem Steinhaufen kam er zum Stehen. Trotz ihrer Verletzungen konnten sich die vier Insassen selbst aus dem Wagen befreien. Sie wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bei zwei von ihnen besteht laut Polizei Lebensgefahr. Der Polizei zufolge stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.06.2021 | 06:30 Uhr