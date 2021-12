Stand: 15.12.2021 15:02 Uhr Vier Omikron-Fälle in Stadt und Landkreis Osnabrück

Die Coronavirus-Variante Omikron breitet sich aus. In Stadt und Landkreis Osnabrück gibt es bisher vier bestätigte Fälle. Das teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Den Betroffenen gehe es den Umständen entsprechend gut. Niemand sei im Krankenhaus, heißt es. Den Angaben zufolge handelt es sich bei den Erkrankten um zwei Personen aus dem Landkreis und zwei aus der Stadt Osnabrück. Drei der Erkrankten seien geimpft, aber nicht "geboostert", so der Sprecher weiter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.12.2021 | 15:00 Uhr