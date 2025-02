Stand: 11.02.2025 07:38 Uhr Vier Feuer in einer Nacht: Polizei sucht nach Brandstifter

Im Emsland beschäftigt die Polizei derzeit eine Brandserie. In der Nacht zu Sonntag brannten zwei Scheunen, eine alte Remise und eine Teleskopbühne. Für die Polizei deutet einiges auf Brandstiftung hin. Denn die Feuer brachen innerhalb von sechs Stunden aus. Die Brandorte liegen nicht weit von einander entfernt - in Werlte, Spahnharrenstätte, Vrees und Lahn. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro. Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass die Brände zusammenhängen und von Unbekannten gelegt wurden. Sie sucht jetzt nach Zeugen für die Zeit zwischen Mitternacht und Sonntagmorgen. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat sollte sich bei der Polizei in Papenburg melden - unter der Telefonnummer 04961/9260.

