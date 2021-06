Viele Emsländer treten aus der katholischen Kirche aus Stand: 10.06.2021 18:35 Uhr Nach den zahlreichen Missbrauchsfällen und der Diskussion um die Rolle der Frau in der Kirche verlassen immer mehr Gläubige die Institution - auch im überwiegend katholischen Emsland.

Die Städte Haren, Meppen und Papenburg verzeichnen seit 2018 insgesamt rund 1.500 Kirchenaustritte. Wartelisten für einen Kirchenaustritt führen die Städte nicht - in Papenburg hat das Standesamt für die kommenden Wochen aber 21 Termine für Kirchenaustritte vereinbart. Dort haben in diesem Jahr schon 81 Gläubige die katholische Kirche verlassen.

Videos 1 Min Kirchenaustritte nehmen in Niedersachsen zu Die evangelisch-lutherische Kirche hat in Niedersachsen im vergangenen Jahr mehr als 36.000 Mitglieder durch Kirchenaustritte verloren. Im Vergleich zu 2018 sind das rund 17 Prozent mehr. (26.06.2020) 1 Min

Bistum rechnet mit weiteren Austritten

In Meppen sind es mit 79 Gläubigen ähnlich viele. In Haren haben bislang 56 Katholiken die Austrittsgebühr von 25 Euro gezahlt. Neben vielen jungen Menschen kehren auch zunehmend ältere Katholiken ihrer Kirche den Rücken, wie das Standesamt Meppen mitteilte. Die meisten Austritte gab es bislang im Jahr 2019. Das Bistum Osnabrück veröffentlicht die Zahlen der Kirchenaustritte voraussichtlich Mitte Juli und rechnet damit, dass die Austrittswelle weiter anhält. Die Austrittsgebühr in Niedersachsenbeträgt 25 Euro.

