Stand: 15.09.2020 11:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Videokonferenz zu möglichen Atommüllendlagern

Atomkraftgegner wollen am Mittwochabend ab 19 Uhr in einer Online Video-Konferenz über mögliche Standorte für Atommüll-Endlager im Emsland informieren. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Unter anderem soll es um Wahn bei Wippingen, Herzlake, Neusustrum und Orte bei Lingen gehen. Diese Standorte eigneten sich demnach aufgrund unterirdischer Salzstöcke für die Lagerung von radioaktivem Müll. Die Videokonferenz soll in Lingen in der Halle IV und im Waldhotel übertragen werden. Am 28. September will die Bundesgesellschaft für Endlagerung Gebiete benennen, die sich für die Endlagerung eignen. Die Öffentlichkeit soll an dem Auswahlverfahren beteiligt werden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.09.2020 | 06:30 Uhr