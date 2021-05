Stand: 27.05.2021 08:18 Uhr VfL spielt Relegations-Rückspiel vor 2.000 Fans

Erstmals seit mehr als acht Monaten dürfen am Wochenende Fans bei einem Heimspiel des VfL Osnabrück im Stadion sein. Wie der Zweitligist am Donnerstagabend mitteilte, sind 2.000 Zuschauer unter strengen Auflagen erlaubt. Unter anderem werden ausschließlich Tickets für Sitzplätze verkauft. Zutritt zum Stadion gibt es nur mit negativem Corona-Test. Der VfL Osnabrück kämpft am Sonntag im Relegations-Rückspiel an der Bremer Brücke gegen Ingolstadt um den Klassenerhalt.

