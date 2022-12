Stand: 16.12.2022 07:35 Uhr VfL Osnabrück und SV Meppen erhalten Geld vom DFB

Der VfL Osnabrück und der SV Meppen bekommen Geld vom Deutschen Fußballbund (DFB). Der Grund: Die Vereine stehen in der Financial-Fairplay-Bewertung gut da. Der VfL erhält damit fast 62.000 Euro, Meppen rund 52.000 Euro. Der DFB will mit dem Financial Fairplay in der 3. Liga Vereine belohnen, die am Ende der Saison eine positive Bilanz und darüber hinaus auch noch eine solide Planung vorweisen können. Auf der Financial-Fairplay-Rangliste des DFB landet der VfL im Liga-Vergleich auf dem dritten Platz, hinter dem MSV Duisburg und Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Der SV Meppen steht auf Platz 5.

Weitere Informationen VfL Osnabrück verbucht 730.000 Euro Gewinn Der Drittligist hat für die abgelaufene Saison ein überraschend gutes Ergebnis erzielt. Für die aktuelle Spielzeit wird jedoch ein Minus erwartet. (20.11.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.12.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SV Meppen VfL Osnabrück