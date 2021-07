Stand: 05.07.2021 21:04 Uhr VfL Osnabrück gegen Eindhoven vor 5.300 Zuschauern

Der Vfl Osnabrück darf sein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven vor Publikum bestreiten. Wie der Drittliga-Verein mitteilte, haben die zuständigen Behörden für das Fußball-Spiel am kommenden Sonnabend 5.300 Zuschauerinnen und Zuschauer genehmigt. Man dürfe sowohl Steh- als auch Sitzplätze anbieten, so der Verein. Ticketinhaber müssen einen tagesaktuellen, zertifizierten Corona-Test vorlegen. Wer bereits vollständig geimpft oder genesen ist, benötigt keinen Corona-Test. Für den VfL ist das nicht nur ein sportlicher Test, sondern auch ein organisatorischer: Der Verein hat für das erste Saisonspiel in der Dritten Liga gegen den MSV Duisburg die Zulassung von 7.500 Zuschauern beantragt. Das Stadion an der Bremer Brücke fasst normalerweise doppelt so viele Menschen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.07.2021 | 06:30 Uhr