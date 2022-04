Stand: 27.04.2022 09:52 Uhr VfL Osnabrück bekommt neues Trainingszentrum am Schinkelberg

Der Osnabrücker Stadtrat hat am Dienstagabend den Weg frei gemacht für ein neues Trainingszentrum für den Fußball-Drittligist VfL Osnabrück - und zwar am Schinkelberg. Dort soll ein beheizter Trainingsplatz entstehen. Außerdem wird das Nachwuchsleistungszentrum an der Illoshöhe ausgebaut. Der Beschluss hat nur eine knappe Mehrheit bekommen. Den Grünen ging der Vorgang zu schnell, se hätten lieber erst in den Fachausschüssen diskutiert und eine Lösung für die Vereine SC Türkgücü und KSZ Bosna gefunden, die bislang auf dem Schinkelberg gespielt haben und jetzt woanders hin müssen. VfL-Präsident Holger Elixmann sprach von einem großen Sieg, der mehr als drei Punkte bringe. Die Stadt betonte, dass auch der Schul- und Breitensport von der Investition profitieren soll.

Schlagwörter zu diesem Artikel VfL Osnabrück