Verwirrung um Zentralabitur-Regelung in Niedersachsen Stand: 21.12.2020 14:50 Uhr Mit Aussagen zu den Abiturprüfungen 2021 hat das niedersächsische Kultusministerium für Verwirrung gesorgt. Das Abweichen vom Zentralabitur sei nur eine "Rückfalloption", hieß es jetzt.

Zunächst hatte eine Sprecherin des Ministeriums der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) gesagt, dass die Schulen im Land im kommenden Jahr nicht auf Zentralabitur-Aufgaben setzen müssten. Sie könnten wegen der Corona-Pandemie stattdessen eigene Aufgaben in den Abiturprüfungen stellen. Das Land weiche ausnahmsweise vom Grundsatz der zentralen Aufgabenstellung ab. Das gelte für Schulen, die besonders von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie betroffen seien, so die Sprecherin.

Nur im Notfall?

Am Montagmittag sprach ein Sprecher des SPD-geführten Ministeriums nun vom dezentralen Abitur als einer "Rückfalloption", die präventiv vorbereitet worden sei und nur zum Einsatz kommen solle, wo es unbedingt nötig sei. Der Sprecher betonte zugleich, die zentralen Aufgabenstellungen böten Schülerinnen und Schülern nach Anpassungen der thematischen Hinweise im Sommer und der abschließenden Bearbeitung der Abituraufgaben in diesen Tagen "in der Regel alle Chancen für eine faire Prüfung".

Tonne: "Vergleichbarkeit bleibt sichergestellt"

Der Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife sowie eine bundesweite Anerkennung des Abschlusses in Absprache mit den anderen Bundesländern seien auch diesmal sichergestellt, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne der NOZ: "Wir haben Vorkehrungen getroffen, dass trotz der Corona-Pandemie alle Abschlüsse auf hohem Qualitätsniveau gemacht werden können." Das gelte für das Abitur sowie für die Haupt-, Real- und Förderschulabschlüsse.

Abschlüsse sollen keinen "Corona-Makel" haben

Es werde keinen "Corona-Makel" geben, alle Abschlüsse würden den gleichen Wert besitzen wie die der Vorjahre, sagte der SPD-Politiker. "Unsere Regelungen kürzen nicht bei der Qualität, sondern reagieren zielgenau auf Stoff, der vielleicht weniger abgearbeitet werden konnte." Daher müssten sich alle Abiturienten "genauso anstrengen und auf den Hosenboden setzen" wie immer.

