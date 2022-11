Stand: 07.11.2022 08:44 Uhr Versuchter Mord in Papenburg: Frau steht vor Gericht

Eine 35 Jahre alte Frau aus Papenburg muss sich seit Montag vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 35-Jährigen versuchten Mord und Brandstiftung vor. Die Angeklagte lebte in einer betreuten Wohnanlage in Papenburg. Dort soll sie im Juni in ihrer Erdgeschosswohnung mehrere Gegenstände angesteckt haben. Laut Staatsanwaltschaft wollte die 35-Jährige das ganze Gebäude in Brand setzen und die anderen Bewohner sowie die Nachtbetreuerin töten. Durch Auslösen der Rauchmelder war das Feuer rechtzeitig entdeckt worden. Alle Personen konnten gerettet werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

