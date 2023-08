Stand: 08.08.2023 08:04 Uhr Versuchter Mord? Mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger vor Gericht

Drei mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger müssen sich von kommender Woche an wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht Osnabrück mitteilte, sollen die 18 bis 23 Jahre alten Männer Ende Februar einen Geldautomaten in Melle-Gesmold (Landkreis Osnabrück) gesprengt und dabei einen Schaden von 100.000 Euro angerichtet haben. Auf ihrer Flucht in Richtung Niederlande sollen sie versucht haben, einen Polizisten am Steuer eines Wagens mit einem Laserpointer zu blenden. Sie hätten dabei in Kauf genommen, dass der Beamte verunglücken und sterben könnte, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Fahnder stoppten das mutmaßliche Fluchtfahrzeug auf der Bundesstraße 402 zwischen Fürstenau (Landkreis Osnabrück) und Haselünne (Landkreis Emsland). Beamte nahmen die beiden jüngeren Verdächtigen fest. Der 23-Jährige entkam zunächst. Ermittler stellten den Mann Stunden später auf einem Feld.

Geldautomat in Melle gesprengt: Trio in Untersuchungshaft Die Haftbefehle lauten auf "Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion". Die Polizei hatte die Männer auf der Flucht gefasst. (24.02.2023)

