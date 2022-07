Stand: 20.07.2022 12:12 Uhr Versuch: Meppener Innenstadt für sechs Monate autofrei

Die Stadt Meppen hat ihre Innenstadt zur Fahrradzone erklärt - als Teil eines Modellversuchs über sechs Monate. Innerhalb der Zone ist motorisierter Verkehr - also Autos, Lkw oder Roller - nur in Ausnahmefällen erlaubt. Pedelecs und E-Scooter dürfen dort aber fahren. Außerdem hat die Stadt mehrere Straßen als Einbahnstraßen ausgewiesen, um den Verkehr gezielter um die Innenstadt zu lenken. Die Stadt Meppen will nach eigenen Angaben für Fußgänger und Radfahrende attraktiver und sicherer werden. Der Modellversuch soll hierzu Erkenntnisse unter Real-Bedingungen liefern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Fahrrad