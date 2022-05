Stand: 25.05.2022 10:47 Uhr Verstärkte Polizeipräsenz zum Vatertag in Osnabrück

Die Einsatzkräfte werden am Vatertag besonders darauf achten, dass das Jugendschutzgesetz beim Alkoholkonsums eingehalten wird. Beim traditionellen Dautrappen in Uelsen sowie am Bestattungswald in Sögel und beim Schützenfest in Spahnharrenstätte werden zahlreiche Beamte im Einsatz sein. Die Polizei rechnet mit tausenden Jugendlichen, die durch das Emsland zu den verschiedenen Veranstaltungen pilgern. Auch im Raum Vechta/Cloppenburg wird die Polizei morgen verstärkt präsent sein und will bei Straftaten konsequent einschreiten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.05.2022 | 08:30 Uhr