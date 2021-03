Stand: 21.03.2021 18:42 Uhr Verpuffung im Schweinestall: Rund 20 Ferkel schwer verletzt

Bei einer Verpuffung in einem Stall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind am Sonntag Teile des Dachs abgedeckt und rund 20 Ferkel schwer verletzt worden. Sie mussten laut Polizeiangaben eingeschläfert werden. Ursache für das Unglück war ein Gasleck im Gebäude, in dem 60 Ferkel untergebracht waren. Viele Tiere erlitten Brandwunden, ein Tierarzt kümmerte sich um sie. Die unverletzten Ferkel wurden in einem benachbarten Stall des Bauernhofs untergebracht. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

