Vermummte Fußballfans prügeln in Osnabrück aufeinander ein Stand: 20.03.2025 16:01 Uhr Am Samstag ist es in der Osnabrücker Innenstadt laut Polizei zu "heftigen körperlichen Auseinandersetzungen" zwischen Fußballfans gekommen. Der VfL Osnabrück trat an dem Tag gegen Arminia Bielefeld an.

Der Polizei zufolge liefen am Samstag gegen 11.05 Uhr rund 60 Anhänger des VfL Osnabrück aus Richtung Schwedenstraße auf ein Restaurant am Nikolaiort zu. Dort hätten sich rund 50 Arminia-Fans aufgehalten. Mehrere Personen seien vor dem Lokal aufeinander losgegangen. Beamte der Bereitschaftspolizei und weitere Polizeistreifen beendeten die Auseinandersetzungen, so ein Sprecher der Polizei. Man gehe davon aus, dass es mehrere Verletzte gab. Da aber viele beteiligte Fans flüchteten, konnte die Polizei nur bei einem Bruchteil die Personalien feststellen.

Weiterer Vorfall im Osnabrücker Stadion

Auch im Osnabrücker Stadion, der Bremer Brücke, kam es am Samstag laut Polizei zu einem Vorfall. Auf der Nordtribüne sollen zwischen Fangruppierungen erst Beleidigungen ausgetauscht worden sein, später kam es auch hier zu Körperverletzungen, heißt es. Da die Personen vermummt waren, konnten auch hier keine Identitäten festgestellt werden.

Polizei sucht nach Zeugen und Opfern

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Opfern der beiden Auseinandersetzungen. Sie ermittelt wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung. Die flüchtigen Personen seien männlich, teilweise vermummt mit Schlauchschals, schwarzen Jacken und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer (0541) 327 2618 oder -2115 entgegen.

