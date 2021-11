Stand: 17.11.2021 07:43 Uhr Vermisster Dustin Thema bei "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Seit Ende September wird der elfjährige Dustin aus Bad Essen (Landkreis Osnabrück) vermisst. Er verschwand aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung. Heute Abend ist der Fall Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst". Durch die bundesweite Medienpräsenz erhofft sich die Polizei nach eigenen Angaben neue Hinweise, die dazu führen, Dustin zu finden. Bisherige Fahndungen - etwa über die sozialen Medien - hatten keinen Erfolg. Dustin hatte am 28. September die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Bad Essen gegen 7.15 Uhr verlassen. Mit dem Fahrrad wollte er zur Schule - kam dort aber nicht an. Seitdem wird das Kind vermisst.

