Stand: 14.12.2023 10:16 Uhr Vermisst gemeldete 33-Jährige aus Osnabrück ist offenbar tot

Eine in Osnabrück als vermisst gemeldete 33-Jährige lebt offenbar nicht mehr. Nachdem Spaziergänger am Montag in einem Waldstück südlich von Münster (Nordrhein-Westfalen) eine Leiche gefunden haben, geht die Polizei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass es sich um die Gesuchte handelt. Um das mit Sicherheit festzustellen, habe die Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Leichnams angeordnet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die 33-Jährige galt seit dem 14. November als vermisst. Angehörige hatten die Polizei verständigt, als die Frau nicht zu einem vereinbarten Treffen in ihrer Wohnung auftauchte. Von einem Verbrechen war die Polizei nicht ausgegangen.

