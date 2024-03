Stand: 13.03.2024 12:53 Uhr Verletzte Radlerin: Polizei sucht Cabriofahrer als Zeugen

Die Polizei in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) sucht einen Cabriofahrer, der möglicherweise Zeuge eines Unfalls am Montagmorgen geworden ist. Nach Angaben der Polizei waren dabei ein 17-jähriger Mofafahrer und eine Radfahrerin frontal zusammengestoßen. Die 65-Jährige sei schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach einem circa 50 bis 60 Jahre alten Autofahrer, der sich mit seinem roten Cabriolet mit schwarzem Verdeck in unmittelbarer Nähe des Unfalls aufgehalten haben soll. Ersthelfer hatten den Beamten von ihm erzählt. Der mutmaßliche Zeuge trug lichtes, weißes Haar. Noch vor dem Eintreffen der Polizei fuhr der Mann mit seinem Wagen in unbekannte Richtung davon und konnte nicht mehr befragt werden. Der Cabriofahrer wird nun gebeten, sich unter der Telefonnummer (05439) 969 - 0 bei der Polizei zu melden.

