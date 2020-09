Stand: 21.09.2020 18:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verfolgungsjagd auf A1- zwei Beamte verletzt

Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat sich auf der Autobahn 1 eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann hatte am Sonntagmittag den Pkw einer Bekannten in Köln das Auto entwendet. Bei Greven im Münsterland nahm die Polizei die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Der 33 Jahre alte Verdächtige ignorierte Haltezeichen der Beamten und raste teilweise mit 200 Kilometern pro Stunde über die Autobahn. In einem Stau bei Osnabrück-Hafen befuhr der Mann aus Schleswig-Holstein die Fahrbahn mittig, beschädigte zwei Autos und wich anschließend auf den Standstreifen aus. Bei Osnabrück-Nord nutze der 33-Jährige eine sich bildende Rettungsgasse, um seine Flucht fortzusetzen, rammte dabei einen Streifenwagen der Osnabrücker Polizei und kollidierte etwa 400 Meter weiter mit einem weiteren Pkw. Dort nahmen Fahnder ihn fest, als er zu Fuß flüchten wollte. Der Mann war alkoholisiert und besitzt keinen Führerschein. Die beiden Polizisten des beschädigten Streifenwagens wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und kamen in eine Klinik.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.09.2020 | 17:00 Uhr