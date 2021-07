Stand: 12.07.2021 11:49 Uhr Verfolgungsfahrt mit Mofa: 15-Jähriger flüchtet vor Polizei

Ein 15-Jähriger ohne Führerschein hat sich am Sonntag mit einem manipulierten Mofa in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche kollidierte dabei mit einem Auto und wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Rollerfahrer am späten Nachmittag einer Polizeistreife aufgrund einer offensichtlich manipulierten Abgasanlage aufgefallen. Bei der geplanten Kontrolle habe der 15-Jährige jedoch Gas gegeben und den Roller zeitweise auf Tempo 60 beschleunigt - mehr als doppelt so viel wie die zugelassene Höchstgeschwindigkeit des Mofas von 25 Stundenkilometer. An einer Kreuzung nahm er einem Auto die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der Jugendliche wurde über die Motorhaube geschleudert und prallte auf den Gehweg. Er erlitt einen Beinbruch und wurde in einem Krankenhaus operiert. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.07.2021 | 13:30 Uhr