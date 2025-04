Stand: 17.04.2025 10:05 Uhr Verfolgungsfahrt in Georgsmarienhütte endet im Straßengraben

In Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) haben sich zwei Personen in einem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei sei es zu mehreren brenzligen Situationen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Ihren Angaben nach wollte eine Polizeistreife den Wagen am Montagabend kontrollieren. Das Fahrzeug sei jedoch in Richtung Kloster Oesede davongefahren und habe dabei auf bis zu 150 Kilometer pro Stunde beschleunigt, so die Sprecherin. Beim Abbiegen auf die A33 verlor der Fahrer oder die Fahrerin die Kontrolle über das Auto, der Wagen landete im Straßengraben. Die beiden Insassen, ein 27-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau, wurden leicht verletzt. Derzeit ist noch unklar, wer von den beiden am Steuer saß. Allerdings haben beide keinen Führerschein. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

VIDEO: Auto landet nach Verfolgungsfahrt mit Polizei im Graben (1 Min)

