Verfolgungsfahrt durchs Emsland: Diebe nach Unfall gefasst Stand: 05.07.2023 10:43 Uhr Bei einer Verfolgungsfahrt auf der Bundesstraße 402 im Emsland haben deutsche und niederländische Polizisten zwei mutmaßliche Diebe gefasst.

Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück mitteilt, flüchteten die beiden Männer bei einer Kontrolle in den benachbarten Niederlanden mit ihrem Transporter über die Grenze ins Emsland. Auf der Bundesstraße bei Meppen setzten sie den Wagen in eine Leitplanke, wurden eingeholt und festgenommen. Als die Beamten den Transporter durchsuchten, stießen sie auf vier E-Bikes. Die Räder waren kurz zuvor mutmaßlich gestohlen worden. Die Fahnder nahmen die beiden Männer vorläufig fest.

Kein Zusammenhang mit Raub in Hilter

Ein Zusammenhang mit einem spektakulären Raub in Hilter im Landkreis Osnabrück besteht nach aktuellem Stand nicht. In der Nacht zu Sonntag hatten Unbekannte mit einem Auto die Scheiben im Eingangsbereich eines Geschäftes zertrümmert. Sie erbeuteten Pedelecs und richteten mindestens 70.000 Euro Schaden an.

