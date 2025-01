Verfolgungsfahrt im Kreis Osnabrück: Unfall stoppt Flüchtende Stand: 02.01.2025 10:20 Uhr Am zweiten Weihnachtstag haben sich drei junge Männer in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Flucht endete abrupt in Nortrup.

In der Straße "Köstenteilsweg" kam das Fahrzeug einer Kurve von der Straße ab. Die drei Insassen im Alter von 19 und 21 Jahren flüchteten zu Fuß vom Unfallort. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben inzwischen zahlreiche Einsatzkräfte zusammengezogen. Die Beamten spürten das Trio nacheinander auf und nahmen die Männer fest. In dem Fahrzeug entdeckten Ermittler Sturmhauben und eine Softair-Pistole. Ein Staatsanwalt verfügte, dem Fahrer eine Blutprobe zu entnehmen. Die drei Männer, die bei dem Unfall unverletzt blieben, kamen nach Ende der polizeilichen Maßnahmen frei.

Auto flüchtet mit geöffneter Heckklappe durch Bersenbrück

Ausgangspunkt der Flucht war ein Parkplatz in der Nähe eines Kindergartens in der Straße "Dorf Priggenhagen" in Bersenbrück. Wie die Polizei mitteilte, war einer Streifenwagenbesatzung dort gegen 2.35 Uhr ein Auto mit geöffneter Heckklappe aufgefallen. Als die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, um die Insassen zu überprüfen, fuhren diese mit hoher Geschwindigkeit - und geöffneter Heckklappe - in Richtung Stadtmitte davon. Der Fahrer ignorierte demnach mehrfach Anhaltezeichen der Polizei. Nach knapp zehn Kilometern fand die Verfolgungsfahrt ihr Ende.

