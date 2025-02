Stand: 02.02.2025 13:25 Uhr Verfolgung auf der A31: Mann stoppt betrunkenen Falschfahrer

In Samern (Grafschaft Bentheim) hat ein Autofahrer am Freitagabend einen Falschfahrer auf der A31 gestoppt. Der 64-Jährige war laut Polizei an der Anschlussstelle Schüttorf-Ost entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren. Ein 31-Jähriger musste ihm demnach in einer Kurve ausweichen und prallte mit seinem Wagen gegen die Leitplanke. Der Falschfahrer sei anschließend an dem verunfallten Wagen vorbei und über einen Graben gefahren, so die Polizei. Dann sei er - mittlerweile in ordnungsgemäßer Richtung - auf die A31 in Richtung Süden gefahren, teilte ein Sprecher mit. Der 31-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung auf. Nach etwa 4,5 Kilometern habe er den anderen Autofahrer "zum Anhalten bewegen" können, hieß es. Die herbeigerufene Polizei stellte bei dem 64-Jährigen einen Alkoholpegel von 1,85 Promille fest. Er musste seinen Führerschein und die Autoschlüssel der Polizei übergeben. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Hinweis der Redaktion: In einer ersten Version des Artikels hieß es, dass der 31-Jährige bei der Verfolgung des 64-Jährigen ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung auf der A31 unterwegs war. Die Polizei hat diese Angaben mittlerweile korrigiert: Beide Autofahrer waren demnach nach dem Beinahezusammenstoß in ordnungsgemäßer Richtung der A31 unterwegs. Wir haben die Stelle entsprechend geändert.

