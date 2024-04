Stand: 16.04.2024 08:52 Uhr Ver.di will Forderungen an Schüchtermann-Klinik übergeben

Kurz vor Beginn der neuen Tarifrunde ruft die Gewerkschaft ver.di zu einer "aktiven Mittagspause" vor dem Haupteingang der Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) auf. Sie will dem Geschäftsführer eine Petition überreichen, die 500 Beschäftigte unterschrieben haben. Ver.di fordert darin 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro und eine Prämie als Inflationsausgleich. Gewerkschaftssekretär Hannes Scherf begründet das mit einer hohen Inflation und starker Arbeitsbelastung. Auch fehle es an der Schüchtermann-Klinik an Personal. Der Haustarifvertrag gelte für etwa 750 Mitarbeitende in Bad Rothenfelde. Dies seien vor allem Pflegekräfte, so Scherf. Die Chefetage der Herz-Klinik hat sich bisher nicht zu der Tarifrunde geäußert, die am Mittwoch beginnt.

