Ver.di ruft für heute zu weiteren Warnstreiks auf Stand: 16.02.2023 00:00 Uhr Ver.di ruft für heute zu weiteren Warnstreiks in Niedersachsen auf. Auch Kitas können betroffen sein. In Göttingen sind die Mitarbeiter der GöVB angehalten, die Arbeit niederzulegen.

Deshalb fahren heute keine Stadt- und Schulbusse. Andere Transportunternehmen sind nicht vom Streik betroffen, die Regionalbusse im Raum Göttingen fahren wie gewohnt. Vor dem alten Rathaus in Göttingen soll um 10 Uhr eine Kundgebung stattfinden. Streiks in Kitas sind nach Anhaben der Gewerkschaft ver.di in Osterode und Duderstadt (beides Landkreis Göttingen) sowie in Bad Harzburg (Landkreis Goslar), Einbeck (Landkreis Northeim) und der Stadt Northeim geplant. Die Beschäftigten der Stadt Wilhelmshaven und des Landkreises Friesland sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen wollen ebenfalls streiken.

VIDEO: Beschäftigte im öffentlichen Dienst legen Arbeit nieder (26.01.2023) (1 Min)

Warnstreiks in Wolfenbüttel und Nordhorn

Bereits am Mittwoch hatte neben ver.di auch die Gewerkschaft Komba in Wolfenbüttel und in Nordhorn die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen. Beschäftigte bei den kommunalen Gesellschaften und dem Jobcenter sollten ihre Arbeit ebenfalls niederlegen. In der Stadt Nordhorn kam es wegen eines Protestzuges mit rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch die Innenstadt zu Behinderungen im Straßenverkehr.

Ver.di will Flughafen in Langenhagen bestreiken

Am Freitag will ver.di den Warnstreik am Flughafen in Langenhagen (Region Hannover) fortsetzen. Für kommenden Dienstag sind zudem Streiks bei den hannoverschen Verkehrsbetrieben Üstra angekündigt. Für die Landkreise Celle, Lüneburg, Harburg und Uelzen sind ebenfalls Streiks geplant - Schwerpunkte könnten Krankenhäuser und Kitas sein.

10,5 Prozent mehr Geld gefordert

Ver.di fordert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr Lohn im Monat - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant. "Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erwarten zu Recht eine angemessene und faire Entgelterhöhung", sagte Gewerkschaftssekretärin Heike Boldt vom Bezirksvorstand Weser-Ems. Es herrsche ein intensiver Wettbewerb um Fachkräfte. "Der öffentliche Dienst darf hier auf keinen Fall den Anschluss verlieren", erklärte Boldt. Bundesweit seien rund 300.000 Stellen nicht besetzt.

