Stand: 11.06.2021 08:20 Uhr Ver.di ruft erneut zu Warnstreik im Einzelhandel auf

In der Tarifrunde für den Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen hat die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte in Osnabrück für heute erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Erste Aktionen hätten bereits am Morgen begonnen, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Am Sonnabend seien weitere Warnstreiks möglich. Bestreikt werden sollen unter anderem Kaufland, Ikea, und Marktkauf in Osnabrück und Belm. Die zweite Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaft und Handelsverband war am Donnerstag ohne Ergebnis geblieben. Ver.di fordert unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.06.2021 | 08:00 Uhr