Verdacht auf Kreditbetrug: Razzia in sechs Bundesländern Stand: 20.02.2025 15:05 Uhr Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstagmorgen in sechs Bundesländern eine Großrazzia durchgeführt. Auch in Osnabrück gab es Hausdurchsuchungen. Hintergrund der Ermittlungen ist der Verdacht auf Kreditbetrug.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat die Durchsuchungen eigenen Angaben zufolge eingeleitet. Bundesweit wurden demnach mehr als 20 Objekte in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland durchsucht. Drei Objekte befanden sich in Osnabrück. Mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück waren im Einsatz und wurden von den lokalen Dienststellen vor Ort unterstützt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die insgesamt 18 Beschuldigten sollen den Angaben zufolge gefälschte Unterlagen bei verschiedenen Banken eingereicht haben. So sollen sie nicht kreditwürdigen Kunden Darlehen in Höhe von mehreren Millionen Euro ermöglicht haben, um Immobilien zu finanzieren, so die Staatsanwaltschaft.

Beweismittel und Geld beschlagnahmt

Laut Staatsanwaltschaft finden die Hauptermittlungen gegen das organisierte Verbrechen in Rheinland-Pfalz statt. Dort seien zwei Beschuldigte festgenommen worden, hieß es. Außerdem beschlagnahmten die Ermittler den Angaben zufolge zahlreiche Beweismittel, wie Smartphones, Unterlagen und Vermögen in Höhe von mehr als vier Millionen Euro. Das Beweismaterial werde nun ausgewertet, sagte die Staatsanwaltschaft. Die Strafverfolgungsbehörden in Osnabrück ermitteln seit Januar vergangenen Jahres gegen zahlreiche Beschuldigte, darunter auch die beiden jetzt festgenommenen Männer. Sollte sich der Vorwurf des gewerbsmäßigen Betrugs bestätigen, drohen ihnen laut Staatsanwaltschaft bis zu zehn Jahren Gefängnis.

