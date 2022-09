Verantwortung für Missbrauch: Bischof Bode äußert sich Stand: 21.09.2022 14:58 Uhr Eine Studie zu Missbrauch im Bistum Osnabrück belastet auch den Bischof persönlich. Franz-Josef Bode will sich zu den Vorwürfen äußern. NDR.de zeigt die Pressekonferenz am Donnerstag ab 11 Uhr live.

Nachdem die Universität Osnabrück erste Ergebnisse einer Studie zum Umgang des Bistums mit Missbrauch in der Kirche veröffentlicht hat, will sich die Diözese am Donnerstag erklären. Insbesondere die Stellungnahme von Bischof Bode wird mit Spannung erwartet. Der am Dienstag vorgestellte Zwischenbericht der Wissenschaftler belastet Bode persönlich. Er habe sich zumindest in den ersten Jahren seiner Amtszeit nicht ausreichend um Opfer gekümmert und Täter im Amt gelassen oder lediglich in andere Gemeinden versetzt, so die Studie. Bode hatte am Dienstag eine persönliche Verantwortung eingeräumt. Er wollte sich aber zunächst in den 600 Seiten langen Bericht einarbeiten, hatte der 71-Jährige gesagt. Dass der Osnabrücker Bischof eventuell dem Papst seinen Rücktritt anbietet, halten Experten für möglich.

Studie: Bistum hat gefährliche Priester im Amt gelassen

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werfen Bode sowie seinen Vorgängern Helmut Hermann Wittler (1957 bis 1987) und Ludwig Averkamp (1987 bis 1994) vor, nach Taten des sexuellen Missbrauchs mehrfach nicht entschieden genug gehandelt zu haben. In der Studie wurden Taten von 15 beschuldigten Priestern und einem Diakon untersucht. Die verantwortlichen Bischöfe, auch Bode, hätten gefährliche Priester im Amt gelassen oder in eine andere Gemeinde versetzt, hatte der Rechtswissenschaftler Hans Schulte-Nölke bei der Vorstellung des Berichts gesagt. Das Bistum, das Bode seit 1995 leitet, habe dadurch Kinder und Jugendliche in Gefahr gebracht, weiteren sexuellen Übergriffen ausgesetzt zu werden. "Die Bischöfe trifft bei der Entscheidung über den weiteren Einsatz Beschuldigter eine individuelle Verantwortung", so Schulte-Nölke. Zudem seien die von den Straftaten Betroffenen bürokratisch und abweisend behandelt worden.

