Varusschlacht: 2.000 Münzen werden untersucht

Der Museumspark Kalkriese in Bramsche (Landkreis Osnabrück) startet ein neues Forschungsprojekt. Wie das Museum am Mittwoch bekannt gab, sollen gemeinsam mit der Universität Wien und dem Landesamt für Denkmalpflege rund 2.000 römische Münzen wissenschaftlich untersucht werden. Sie wurden seit Ende der 80er Jahre in Kalkriese gefunden. Das Münzensemble stelle einen kulturhistorischen Wert von europäischer Bedeutung dar, sagte Museumschef Stefan Burmeister. Nach und nach sollen die Münzen auch in ein virtuelles Münzportal eingestellt werde. Auf dem Gelände in Kalkriese soll im Jahr 9 nach Christus ein blutiger Kampf zwischen Germanen und römischen Soldaten stattgefunden haben - die Varusschlacht.

