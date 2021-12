Stand: 02.12.2021 09:25 Uhr VW in Osnabrück: Erneut Kurzarbeit in der Produktion

Am Volkswagen-Standort Osnabrück wird die Produktion erneut einige Tage ruhen. Nach wie vor würden zu wenige Halbleiter-Bauteile angeliefert, sagte eine VW-Sprecherin. Zwar arbeiten Kollegen in anderen Betriebsabteilungen weiter, doch mehrere Hundert Mitarbeitende der Produktion gehen am Freitag und an drei weiteren Tagen in der ersten Monatshälfte in Kurzarbeit. Auch in normalen Zeiten sei der Standort Osnabrück nicht einmal zu einem Drittel ausgelastet, sagte ein Sprecher der IG Metall. Deswegen müsse der Konzern verbindlich zusagen, das neue Cabrio mit Elektroantrieb in Osnabrück zu produzieren. Konzernchef Herbert Diess hatte vorher gesagt, dass Osnabrück zumindest gute Aussichten habe.

