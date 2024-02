Stand: 21.02.2024 09:43 Uhr VW-Motorenklau mit Millionenschaden: Hehler vor Gericht

Seit dem Vormittag muss sich ein 56-jähriger Mann vor dem Osnabrücker Amtsgericht wegen gewerbsmäßiger Hehlerei verantworten. Er soll 2017 dabei geholfen haben, mehr als 130 Volkswagen-Motoren zu stehlen und diese dann verkauft haben. Das meldet das Amtsgericht Osnabrück. Konkret geht es in dem Prozess um 132 Tiguan-Motoren im Wert von 1,8 Millionen Euro. Der Angeklagte soll Kontakt zu einem jungen Osnabrücker aufgenommen haben, der für eine Logistik-Firma auf dem Volkswagen Werksgelände gearbeitet hat. Der Plan der beiden war, im großen Stil Motoren auf Lastwagen zu verladen und mit falschen Papieren aus dem Werk zu schmuggeln. Den Lastwagen habe der 56-Jährige organisiert, so die Anklage. Die meisten Motoren wurden anschließend an einen nicht näher benannten Abnehmer verkauft. Bereits 2019 standen zwei mutmaßliche Komplizen in dem Fall vor Gericht. Darunter war auch der junge Osnabrücker Logistiker. Er wurde 2020 zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Der andere Angeklagte wurde freigesprochen.

