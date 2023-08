Stand: 21.08.2023 10:05 Uhr Urteil erwartet - Eltern sollen an Schule randaliert haben

Vor dem Amtsgericht Vechta wird am Montag ein Urteil im Prozess gegen ein Elternpaar und ihre erwachsene Tochter erwartet. Die drei sollen nach einem Schulverweis für den Sohn der Familie in der Realschule Damme (Landkreis Vechta) randaliert und einen Lehrer bedroht haben. Am ersten Prozesstag hatte die Familie alle Vorwürfe bestritten. Deshalb werden jetzt weitere Zeugen vor Gericht gehört. Der Sohn der Familie soll kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres einen Mitschüler verprügelt haben, so ein Sprecher der Amtsgerichts. Daraufhin wurde er von der Schule verwiesen. Die Familie des Schülers habe daraufhin einen Lehrer bedroht mit den Worten: "Seine Handlung habe ein Nachspiel". Außerdem hätten sie den Lehrer beleidigt und bespuckt. Diesen Vorfall hätten mehrere Lehrkräfte, der Schulleiter und auch die Sekretärin mitbekommen. Bei einer Verurteilung müssen die Angeklagten mit einer Geldstrafe rechnen.

