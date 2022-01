Stand: 05.01.2022 18:00 Uhr Urteil: Verbrauchsangaben müssen direkt ersichtlich sein

Das Landgericht Osnabrück hat die Rechte von Verbrauchern gestärkt. Autohändler müssen bei einer Internet-Werbung für ein konkretes Auto direkt Verbrauchs-Angaben machen und dürfen diese Informationen nicht erst in weiteren Links mitteilen, urteilte das Gericht in Osnabrück. Im konkreten Fall hatte ein Autohaus aus Menslage (Landkreis Osnabrück) auf seiner Facebook-Seite einen Wagen beworben. Die Werte über den Kraftstoff-Verbrauch oder CO2-Ausstoß erschienen aber erst nach einem Extra-Klick in einem weiteren Textfeld. Das ist laut Gericht nicht zulässig.

