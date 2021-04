Urteil: Sieben Jahre Haft für Geldautomaten-Sprenger Stand: 12.04.2021 14:54 Uhr Das Landgericht Osnabrück hat einen 31-Jährigen zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte seit Sommer 2020 zwei Geldautomaten gesprengt, ein weiterer Versuch schlug fehl.

In Nordhorn erbeutete er mit weiteren Mittätern im vergangenen September auf diese Weise laut Gericht über 215.000 Euro. Wenige Monate zuvor sprengte er in Neustadt in Holstein gemeinsam mit anderen einen Automaten. Bei einer weiteren Tat in Lüneburg misslang dagegen bereits die Fernzündung des Gasgemisches.

Videos 1 Min Geldautomat in Nordhorn gesprengt In der Nacht zu Sonnabend haben mehrere Täter einen Geldautomaten in Nordhorn gesprengt (19.09.2020). 1 Min

Deal vor Gericht

Offen bleibt, ob der Mann Teil einer größeren Bande und noch an weiteren Fällen beteiligt war. Genau das war ihm ursprünglich vorgeworfen worden. Die Verfahrensbeteiligten hatten sich allerdings auf einen Deal verständigt, wenn der Angeklagte zumindest die drei jüngsten Taten einräumte. Das hat der 31-Jährige gemacht. Das bereits vor einer Woche ergangene Urteil ist noch nicht rechtskräftig (Az. 15 KLs 3/21).

